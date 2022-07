Die Fußballerinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind in ihrem zweiten EM-Gruppenspiel gegen Spanien am Dienstag Außenseiterinnen.

Köln (SID) - Die Fußballerinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind in ihrem zweiten EM-Gruppenspiel gegen Spanien am Dienstag Außenseiterinnen. Der Sportwettenanbieter bwin bietet eine Siegquote von 2,95 für das DFB-Team an, das zum Auftakt gegen Dänemark mit 4:0 gewonnen hatte.

Für einen Erfolg der Spanierinnen sind 2,30 als Siegquote ausgelobt. Die Remis-Quote steht derzeit bei 3,30. Siegt die DFB-Elf in Brentford nicht nur, sondern bleibt auch erneut ohne Gegentor, zahlt der Buchmacher für zehn Euro Einsatz 50 Euro zurück.