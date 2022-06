Die deutsche Nationalmannschaft ist laut Sportwettenanbieter bwin am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest klarer Favorit gegen Ungarn (Quote 7,25).

Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist laut Sportwettenanbieter bwin am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest klarer Favorit gegen Ungarn (Quote 7,25). Der mögliche erste Sieg für die DFB-Auswahl in der laufenden Nations League ist bei den Buchmachern mit einer Quote von 1,42 notiert.

Beim dritten Remis in Serie zahlt das Unternehmen das 4,75-Fache des Einsatzes zurück. Endet die Partie 2:2 wie beim letzten Aufeinandertreffen während der EM 2021, gibt es beim Sportwettenanbieter für 10 Euro Einsatz 210 Euro zurück.

Im zweiten Spiel der Gruppe geht bwin stark von einem Sieg der Engländer aus. Gegen Europameister Italien (Quote 4,50) in der Neuauflage des EURO-Endspiels sind die Three Lions mit einer Quote von 1,78 klarer Favorit.