Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt darf sich laut bwin gute Chancen auf die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League ausrechnen.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt darf sich laut bwin gute Chancen auf die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League 2023/24 ausrechnen. Gegen den bulgarischen Vertreter Lewski Sofia ist das Team von Trainer Dino Toppmöller im Play-off-Hinspiel am Donnerstag Favorit. Einen Sieg des Europa-League-Champions von 2022 notiert der Sportwettenanbieter mit einer Quote von 1,47.

Endet die Partie unentschieden, zahlt der Buchmacher das 4,20-fache des Einsatzes zurück. Einen Sieg der Bulgaren hält bwin mit Quote 5,50 für eher unwahrscheinlich.