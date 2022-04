Eintracht Frankfurt tritt trotz des 1:1 aus dem Hinspiel im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Barcelona als klarer Außenseiter an.

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt tritt trotz des 1:1 aus dem Hinspiel im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag in Barcelona als klarer Außenseiter an. Bei einem Halbfinal-Einzug der Frankfurter nach regulärer Spielzeit zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 7,25-fache des Einsatzes zurück, bei einem Sieg des FC Barcelona gibt es das 1,42-fache.

Deutlich ausgeglichener sehen die Buchmacher das Rückspiel von RB Leipzig bei Atalanta Bergamo. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist Leipzig mit einer Siegquote von 2,5 bei bwin sogar leicht im Vorteil gegenüber dem Gastgeber aus Bergamo (2,65).