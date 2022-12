Doha (SID) - Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft hat beim Sportwettenanbieter bwin im abschließenden WM-Gruppenspiel am Freitag (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) mit Blick auf den Achtelfinaleinzug gute Chancen. Zwar notiert der Buchmacher die Serben mit einer Quote von 2,50 minimal besser, jedoch reicht den Eidgenossen (Quote 2,75) bereits ein Remis (Quote 3,30).

Im Parallelspiel der Gruppe G hat Rekordweltmeister Brasilien (Siegquote 1,38) mit einem Erfolg über Kamerun (Siegquote 7,75) beste Chancen auf den ungefährdeten Gruppensieg.

Gleiches gilt für Portugal, das am Freitag (16.00 Uhr MEZ/MagentaTV) in Gruppe H auf Südkorea (Quote 4,75) trifft. Das Team um Cristiano Ronaldo geht mit einer Quote von 1,68 klar favorisiert in die Partie.

Deutlich spannender wird es zwischen Ghana und Uruguay. Der Sportwettenanbieter sieht Uruguay mit einer Siegquote von 1,72 dabei im Vorteil auf den Achtelfinaleinzug. Ein Sieg Ghanas ist mit einer Quote von 4,75 notiert.