Die deutschen U21-Fußballer gehören trotz einigen namhaften Absagen und Ausfällen zum erweiterten Favoritenkreis bei der EM. Verteidigt die DFB-Auswahl bei der Endrunde in Georgien und Rumänien im vierten Finale in Serie den Titel von 2021, zahlt Sportwettenanbieter bwin das 5,50-fache des Einsatzes zurück. Lediglich Spanien und Frankreich werden mit einer Siegquote von 5,00 noch höher gehandelt.

Geht es nach den Buchmachern, stellt die Gruppenphase mit Israel, Tschechien und England keinen Stolperstein für Nationaltrainer Antonio Di Salvo und sein Team dar. Ein Auftakterfolg am Donnerstag (18.00 Uhr/Sat.1) in Kutaissi gegen die Israelis wird zur Pflicht (Quote 1,31). Die Engländer (Quote 1,87) gehen jedoch als leichter Favorit auf den Gruppensieg gegenüber Deutschland (2,10) ins Rennen.

Sturmhoffnung Youssoufa Moukoko ist derweil heißester Anwärter auf die Torjägerkanone. Setzt der 18-Jährige seine Top-Quote bei der U21 fort und erzielt die meisten Turniertore, zahlt bwin das 9,00-fache des Einsatzes zurück. Ebenfalls gute Chancen haben der Spanier Abel Ruiz und Arnaud Kalomuendo aus Frankreich (je 10,00).