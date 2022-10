Alle drei Fußball-Bundesligisten gehen am Donnerstag als Favoriten in ihre Europapokalspiele.

Köln (SID) - Alle drei Fußball-Bundesligisten gehen am Donnerstag als Favoriten in ihre Europapokalspiele. Bei einem Sieg des Tabellenführers Union Berlin in der Europa League gegen den SC Braga zahlt der Sportwettenanbieter bwin eine Quote von 1,83 aus. Ein Erfolg des noch ungeschlagenen SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus bringt das 1,5-fache des Einsatzes.

In der Conference League will der 1. FC Köln nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Der Sportwettenanbieter rechnet den Kölnern dabei gute Chancen aus, ein Sieg gegen den FC Slovacko aus Tschechien ist mit einer Quote von 1,93 notiert.