Die 21-malige Fußball-Nationalspielerin Lena Petermann setzt ihre Karriere in England bei Leicester City fort. Dies teilte der Klub am Montag mit, ohne die Vertragslaufzeit zu verkünden. Die Stürmerin hatte seit 2019 für HSC Montpellier in Frankreich gespielt. In Deutschland war sie unter anderem für den SC Freiburg und Turbine Potsdam aktiv.

"Es ist mein Job, Tore zu schießen. Ich möchte alles geben, um dem Team zu helfen", sagte Petermann, die nicht zum Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) zählt. "Es war immer mein Traum, in dieser Liga zu spielen. Die Qualität ist so hoch, jetzt habe ich die Gelegenheit und kann es kaum erwarten, loszulegen."