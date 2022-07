Leipzig (SID) - Nur zwei Stunden nach Öffnung des freien Vorverkaufs sind sämtliche 47.000 Eintrittskarten für das Spiel um den Supercup zwischen Pokalsieger RB Leipzig und dem deutschen Rekordmeister Bayern München abgesetzt worden. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga ( DFL) am Freitag mit.

Die Partie in der Leipziger Arena wird am 30. Juli (20.30 Uhr) angepfiffen und bei Sat. 1 und Sky übertragen. Weil diese Begegnung erstmals am ersten Pokalwochenende stattfindet, wurden die Erstrundenspiele der beiden Klubs auf den 30./31. August verlegt.