Budapest (SID) - Synchronschwimmerin Marlene Bojer hat bei der Schwimm-WM in Budapest ihre beste Platzierung gefeiert. Nach zwei elften Plätzen beendete die Münchnerin die Freie Kür des Solo-Wettbewerbs als Zehnte (84,2000 Punkte). So gut war noch nie eine deutsche Synchronschwimmerin in dieser Disziplin gewesen, seit die Freie und die Technische Kür als zwei getrennte WM-Wettbewerbe durchgeführt werden (2007).

Gold im Becken des Budapester Alfred-Hajos-Komplex ging wie erwartet an die Japanerin Yukiko (95,3667), die schon in der Technischen Kür triumphiert hatte.