Glasgow (SID) - Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig stellt sich auf einen heißen Tanz im Halbfinal-Rückspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers ein. "Die Rangers treten im Heimspiel definitiv anders auf als auswärts. Die Kulisse wird ein Faktor", sagte der Coach vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) im legendären Ibrox Stadium.

Auch Mittelfeldspieler Konrad Laimer freute sich auf die Stimmung vor rund 50.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena: "Morgen wird das Ibrox brennen. Aber auch wir sind unfassbar heiß. Wir wollen Vollgas geben und das werden wir auch." Die Leipziger hatten das Hinspiel vor einer Woche mit 1:0 gewonnen und könnten in Schottland zum ersten Mal in ein Europapokalfinale einziehen.

Tedesco betonte jedoch, "dass wir morgen Tore brauchen werden. Glasgow wird Druck machen. Vielleicht nicht von Anfang an. Aber irgendwann schon. Deshalb sind Tore immer ein gutes Rezept", so der Coach. So will Tedesco Vorstöße der im Hinspiel noch sehr defensiven Schotten zum Leipziger Vorteil ausnutzen: "Morgen erhoffen wir uns mehr Räume. Wenn wir diese haben, sind wir noch gefährlicher."