Bundestrainer Hansi Flick kann zum Saisonabschluss wohl auf Torhüter Marc-Andre ter Stegen und Offensivspieler Florian Wirtz zurückgreifen. Das Duo trainierte vor dem Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien auf dem Frankfurter DFB-Campus wieder mit der Mannschaft. Am Sonntag hatten ter Stegen ( Belastungssteuerung) und Wirtz (Oberschenkelprobleme) noch pausiert.

Die DFB-Auswahl reist am späten Montagnachmittag mit dem Zug nach Essen. Nach nur vier Siegen in den vergangenen 15 Länderspielen soll in der Schalker Arena ein versöhnlicher Saisonabschluss gelingen.