Titel um Titel sammelte Pep Guardiola mit Manchester City 2023, auch deshalb ist sich der spanische Teammanager sicher: "Mehr denn je" sehnen sich viele Fußballfans nach einem Versagen der Skyblues. Das betonte der 52-Jährige vor dem Premier-League-Spiel am Mittwochabend (21.15 Uhr/Sky) beim FC Everton: "So sehr du auch gewinnst, sie wollen, dass du scheiterst."

Kurz vor Weihnachten hatte ManCity bei der Klub-WM in Saudi-Arabien triumphiert. Nach der englischen Meisterschaft, dem FA Cup, der Champions League und dem europäischen Supercup war es der fünfte große Titel - so viele, wie kein englischer Verein je zuvor innerhalb eines Kalenderjahres erreichte.

"Ich habe mich so gefühlt, als wir mit Barcelona das Sextuple gewonnen haben", sagte Guardiola, der mit den Katalanen um Superstar Lionel Messi 2009 sogar noch erfolgreicher gewesen war.

In der Premier League läuft der Titelverteidiger als Tabellenfünfter jedoch hinterher. Neben Spitzenreiter FC Liverpool, dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur steht auch das Überraschungsteam Aston Villa vor Guardiolas Mannschaft.

Lediglich einen Sieg holten die Citizens aus den vergangenen sechs Ligaspielen. "In dem Moment, in dem du nicht gewinnst, wirst du Zweifel bekommen", sagte Guardiola, doch das sei "okay. Zweifeln Sie weiter, wir werden sehen, was passiert."