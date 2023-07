Joe Lewis, milliardenschwerer Besitzer des Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur, ist wegen Insiderhandels angeklagt worden. Dies erklärte die US-Bundesanwaltschaft in New York. Laut Damian Williams, Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, habe der 86-Jährige, der auf den Bahamas lebt, jahrelang Angestellte und Liebhaber mit Insider-Informationen versorgt, die Millionen von Dollar einbrachten.

"Diese Leute haben dann mit diesen Insider-Informationen gehandelt und Millionen von Dollar am Aktienmarkt verdient, denn dank Lewis waren diese Wetten eine sichere Sache", so Williams in einem Statement: "Joe Lewis ist ein reicher Mann. Aber, wie wir behaupten, nutzte er Insiderinformationen, um seine Angestellten zu entschädigen oder seine Freunde und Liebhaber mit Geschenken zu überhäufen."

Lewis gilt als einer der reichsten Männer Großbritanniens mit einem Vermögen von schätzungsweise sechs Milliarden Dollar, das er sich in den 1980er und frühen 1990er Jahren als Währungsspekulant aufgebaut hatte. Lewis' Holdinggesellschaft ENIC erwarb 2001 eine Mehrheitsbeteiligung an Tottenham vom damaligen Eigentümer Alan Sugar.