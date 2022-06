Südkoreas Fußballstar Heung-Min Son ist am Donnerstag mit der höchsten Sport-Auszeichnung seines Landes geehrt worden.

Seoul (SID) - Südkoreas Fußballstar Heung-Min Son ist am Donnerstag mit der höchsten Sport-Auszeichnung seines Landes geehrt worden. Der 29-Jährige von Tottenham Hotspur erhielt vor dem Länderspiel gegen Brasilien in Seoul aus den Händen von Staatspräsident Yoon Suk-Yeol die Cheongnyong-Medaille. Der ehemalige Bundesliga-Profi war in der vergangenen Saison als erster Asiate Torschützenkönig der englischen Premier League geworden.

Son, der die Medaille im schwarzen Anzug entgegennahm, wurde von den Fans im World Cup Stadium ausgiebig gefeiert. Der Angreifer hatte vor seiner Zeit in England auch für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen gespielt.

Vor Son hatten unter anderem Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Yuna Kim und Golferin Pak Se-Ri die Medaille erhalten.