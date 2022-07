Potsdam (SID) - Trainer-Ikone Bernd Schröder traut den deutschen Fußballerinnen bei der EM in England den großen Wurf zu. "Wenn wir gegen Österreich gewinnen, bin ich der Meinung, dass wir Europameister werden können", sagte der langjährige Erfolgscoach von Turbine Potsdam dem SID: "Ich sehe noch nicht mal unbedingt England. England ist natürlich gehypt. Aber wir haben bei der WM 2011 gesehen, wie schnell sowas nach hinten losgeht. Ich sehe vielleicht sogar Frankreich."

Einen Tag nach dem Viertelfinale gegen Österreich am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) feiert Schröder seinen 80. Geburtstag. Die Partie wird er sich aber dennoch nicht entgehen lassen: "Bei Deutschland spielen ja drei Spielerinnen, die zu meiner Zeit schon gespielt haben: Sara Doorsoun, Svenja Huth und Felicitas Rauch. Da ist natürlich selbstverständlich, dass ich zuschaue. Ich habe auch alle anderen Spiele gesehen."

Derweil warnte der zweimalige Champions-League-Sieger und sechsmalige deutsche Meister vor Österreich: "Wir sind natürlich Favorit, aber Österreich spielt mit vielen Spielerinnen aus der Bundesliga. Die kennen sich untereinander. Und für Österreich ist es das Größte, gegen Deutschland zu spielen und vielleicht noch zu gewinnen. Wir werden sicherlich gewinnen, aber in der Endkonsequenz ist Fußball keine Naturwissenschaft - da kann man vorher nicht viel drauf zählen."

Von den drei Siegen der Nationalmannschaft in der Gruppenphase zeigte sich Schröder durchaus angetan: "Das bisherige Abschneiden spiegelt klar das Leistungsvermögen unserer Mannschaft wider", sagte er: "Es ist nicht so, dass wir über unserem Level spielen. Wir spielen genau das und sind in der Lage noch besser zu spielen. Und wir haben einen Kader, der so ausgeglichen besetzt ist wie bei kaum einer anderen Mannschaft."