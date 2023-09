Die Klublegende Xavi hat beim spanischen Fußball-Meister FC Barcelona den Vertrag als Trainer vorzeitig bis 2025 verlängert. Das gab der Traditionsklub am Freitag bekannt. "Im letzten Jahr haben wir zwei wichtige Titel gewonnen", sagte der 43-Jährige, der 2021 den Job als Chefcoach übernommen und in der vergangenen Saison den Meistertitel und den Super Cup gewonnen hatte: "Wir sind in einem Prozess des Übergangs."

Der neue Vertrag enthält eine Option auf ein weiteres Jahr. Xavi, bis 2015 als Mittelfeldspieler zusammen mit seinem kongenialen Partner Andres Iniesta das Herzstück bei Barca, hat als Cheftrainer bei "seinem" Klub bislang 60 von 96 Spielen gewonnen. Aktuell sind die Katalanen noch ungeschlagen und mit zwei Punkten Rückstand auf den Erzrivalen Real Madrid Zweiter in LaLiga.