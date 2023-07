Die erfolgreichsten deutschen Torjäger jeder Ligastufe erhalten am 12. September zum zweiten Mal die "Torjägerkanone für alle". Die Auszeichnung erhalten die treffsichersten Amateurspieler im Rahmen des Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich in Dortmund.

Bei den Männern erhalten die besten Torjäger der Ligen vier bis elf eine Kanone, bei den Frauen werden die besten Torjägerinnen der Ligen drei bis sieben belohnt. Der wohl bekannteste Name unter den Torschützenkönigen ist Martin Harnik. In der Oberliga Hamburg erzielte der 68-malige österreichische Nationalspieler für TuS Dassendorf 46 Treffer.

Der kicker und fussball.de, das Amateurportal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), verleihen in Kooperation mit Volkswagen zum zweiten Mal die Torjägerkanone® für alle.

Beeindruckend ist auch die Quote von Lucas Schneider, der für den SSV Hagen in der Kreisliga C (elfte Liga) satte 94 Tore in nur 24 Spielen erzielte. Auf die gleiche Anzahl an Toren kommt Maren Schönherr vom SV 1967 Mülheim-Raadt. Sie trat mit ihrem Verein in der siebten Liga an und absolvierte sogar nur 20 Partien.

"Ohne Tore wäre der Fußball nur halb so schön. Die Trophäe drückt unsere besondere Wertschätzung für ihre herausragenden Leistungen aus und schlägt eine wunderbare Brücke zwischen den Ligen, von den Profis bis zu den Amateuren", sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann.