Trainer Carlo Ancelotti vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid sieht im derzeit überragenden Jude Bellingham weiter keinen Torjäger. "Wir haben nicht im Kopf, dass er ein torgefährlicher Stürmer ist, wir haben im Kopf, dass er ein sehr wichtiger Spieler für uns ist", sagte Ancelotti nach Bellinghams Doppelpack beim 2:1 (0:1)-Erfolg im Clasico beim Erzrivalen FC Barcelona.

Nach dem Führungstor der Gastgeber durch DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (6.) glich Bellingham zunächst mit einem sehenswerten Distanzschuss aus (68.). Mit seinem 13. Tor im 13. Pflichtspiel für die Königlichen sorgte der 20-Jährige in der Nachspielzeit (90.+2) für den Auswärtssieg. "Er hat das Spiel verändert", sagte Barca-Schlussmann Marc-Andre ter Stegen.

Ancelotti traut dem englischen Nationalspieler in dieser Saison "20 oder 25 Tore" zu. "Was heute überraschend war, war sein Schuss, er kommt immer in den Strafraum, heute hat er außerhalb des Strafraums ein fantastisches Tor geschossen", sagte der Italiener.