Ungeachtet großer Finanzprobleme hat der spanische Fußball-Meister FC Barcelona doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Barca lieh die portugiesischen Nationalspieler Joao Felix von Atletico Madrid und Joao Cancelo von Manchester City bis zum Saisonende aus. Dies gab der Klub am Freitagabend bekannt.

Medienberichten zufolge durften sich die Katalanen um die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Marc-Andre ter Stegen mit Blick auf das Financial Fairplay keine Kaufoptionen für das Duo sichern.

Angreifer Joao Felix war 2019 für 127 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atletico gewechselt, hatte dort aber enttäuscht und spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim FC Chelsea. Rechtsverteidiger Joao Cancelo war in der vergangenen Rückrunde an den FC Bayern ausgeliehen, der deutsche Rekordmeister zog die Kaufoption über kolportierte 70 Millionen Euro aber nicht.