Gareth Southgate hat den mit Vorwürfen wegen Wettverstößen belasteten Ivan Toney in das Aufgebot für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele berufen.

Köln (SID) - Der englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate hat den mit Vorwürfen wegen Wettverstößen belasteten Ivan Toney in das Aufgebot für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele berufen. "Er wurde noch nicht bestraft. Ich wüsste nicht, warum wir ihn nicht nominieren sollten", sagte Southgate am Donnerstag bei der Bekanntgabe des 25-Mann-Kaders für die Begegnungen bei Europameister Italien (23. März) und drei Tage später in Wembley gegen die Ukraine. Der Angreifer des FC Brentford könnte dabei sein Debüt geben.

Toney, mit 16 Treffern drittbester Torjäger der Premier League, war Ende vergangenen Jahres in 262 Fällen wegen des Verstoßes gegen die Wettregel vom englischen Fußballverband (FA) angeklagt worden. Die Vergehen sollen sich zwischen 2017 und 2021 ereignet haben, damals spielte Toney noch bei unterklassigen Klubs. Dem 27-Jährigen droht im Falle eines Schuldspruchs eine lange Sperre.

Nicht im Aufgebot der Three Lions stehen der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho ( Manchester United) sowie Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool, auch Chelseas Raheem Sterling sei noch nicht "fit" genug. BVB-Profi Jude Bellingham ist als einziger Bundesliga-Legionär dabei.