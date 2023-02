Berlin (SID) - Der tschechische Fußball-Nationalspieler Jakub Jankto hat sich geoutet. "Ich bin homosexuell und ich will mich nicht länger verstecken", sagte der Mittelfeldspieler in einem Video, dass er am Montag auf Twitter veröffentlichte.

"Ich habe einen Job, den ich so gut wie möglich über Jahre erledigt habe, mit Ernsthaftigkeit und Professionalität und Leidenschaft", sagte Jankto, der derzeit vom FC Getafe an den tschechischen Erstligisten Sparta Prag ausgeliehen ist. Auch er wolle sein Leben "in Frieden leben, ohne Angst, ohne Vorurteile und ohne Gewalt, aber mit Liebe", erklärte der 27-Jährige in seiner Botschaft.

Prag teilte in einem Statement mit, dass Jankto mit der Klubführung, dem Trainer und seinen Teamkollegen bereits vor einiger Zeit offen über seine sexuelle Orientierung gesprochen habe: "Alles andere betrifft sein persönliches Leben. Keine weiteren Kommentare. Keine weiteren Fragen. Du hast unsere Unterstützung."

Jankto hat in seiner bisherigen Profikarriere neben Getafe und Sparta auch für Udinese Calcio und Sampdoria Genua in der italienischen Serie A gespielt. Für die tschechische Nationalmannschaft bestritt er bislang 45 Länderspiele und nahm mit der Auswahl an der EM 2021 teil.

Bislang haben sich nur wenige aktive Profifußballer geoutet. Josh Cavallo aus der australischen A-League hatte 2021 sein Coming-Out, ein Jahr später der englische Stürmer Jake Daniels, der für die Juniorenmannschaften des FC Blackpool aufläuft.