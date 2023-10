Trainer Thomas Tuchel von Bayern München hat mit einem Scherz und großer Vorfreude auf das Transferversprechen des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß reagiert. "Hat er die Leberkäsesemmeln von seinem Bäcker am Tegernsee gemeint oder die Transfers?", fragte Tuchel am Dienstag schmunzelnd, als er mit der überraschenden Aussage von Hoeneß konfrontiert wurde, er bekäme im Winter "alles, was notwendig ist".

Denn sollte Hoeneß wirklich über neue Stars gesprochen haben, ergänzte Tuchel verschmitzt, "wird es teuer für ihn". Sein Wunschzettel für die Zeit nach Weihnachten ist lang.

"Wir sind da dran", sagte Tuchel über die von ihm seit Monaten geforderten Verstärkungen. Er müsse einige seiner Profis im Januar für verschiedene Wettbewerbe wie den Afrika-Cup über Wochen abstellen, begründete Tuchel seinen Wunsch, "deshalb haben wir die Augen und Ohren natürlich offen und versuchen, wie in jeder Transferperiode, unsere Mannschaft zu stärken."

Die sei im Winter allerdings "nicht gerade einfach", gab Tuchel zu bedenken. Doch Hoeneß, der dem mächtigen Aufsichtsrat angehört, scheint bereit für eine Offensive. "Wenn gute Argumente dafür auf uns zukommen, sind wir grundsätzlich nicht dagegen. Vor allem, wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird", sagte er.