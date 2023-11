Die türkische Fußball-Nationalmannschaft muss im Länderspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Deutschland auf zwei ihrer Schlüsselspieler verzichten. Kapitän Hakan Calhanoglu und Rechtsaußen Cengiz Ünder reisten am Donnerstag nicht mit der Auswahl von Trainer Vincenzo Montella an den Spielort Berlin.

Der frühere Bundesliga-Profi Calhanoglu (29/Inter Mailand) hatte am Vormittag wie bereits am Mittwoch wegen einer Infektion der Atemwege im Training gefehlt. Außerdem stehe seine Frau kurz vor der Geburt ihres Kindes, teilte der türkische Verband mit.

Ünder (26) hatte zuletzt mit mehreren Verletzungen zu kämpfen. Er soll sich bei seinem Klub Fenerbahce vollständig erholen.