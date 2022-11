Karina Schönmaier hat bei der Turn-WM in Liverpool nachträglich das Mehrkampffinale am Donnerstagabend (19.45 Uhr MEZ) erreicht.

Köln (SID) - Karina Schönmaier (Bremen) hat bei der Turn-WM in Liverpool nachträglich das Mehrkampffinale am Donnerstagabend (19.45 Uhr MEZ) erreicht. Die 17 Jahre alte WM-Debütantin war nach dem Vorkampf am Sonntag zweite Reserve für die Entscheidung der 24 besten Athletinnen und erhielt nach mehreren Ausfällen nun einen Startplatz.

Schönmaier ist die einzige Deutsche im Mehrkampffinale. Europameisterin Elisabeth Seitz (Stuttgart) steht am Samstag noch im Finale am Stufenbarren.