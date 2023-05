Die deutsche U17-Fußball-Nationalmannschaft hat bei der EM-Endrunde in Ungarn trotz 105-minütiger Unterzahl das Halbfinale erreicht. Durch ein 3:2 im Elfmeterschießen (1:1, 0:1 n.V.) gegen die Schweiz sicherte sich die Mannschaft von Trainer Christian Wück außerdem die Teilnahme an der WM in Peru (10. November bis 2. Dezember). Im Halbfinale am Dienstag trifft die DFB-Auswahl auf Polen, das sich mit 3:2 gegen Serbien durchsetzte.

Die Schweizer waren in Debrecen zunächst durch einen verwandelten Elfmeter von Winsley Boteli (16.) in Führung gegangen, Maxim Dal vom Mainz 05" itemprop="name" />FSV Mainz 05 sah für das vorangehende Foul die Rote Karte (15.). In Unterzahl gelang Paris Brunner von Borussia Dortmund (49.) der Ausgleich. Im Elfmeterschießen vergaben die Schweizer dreimal vom Punkt - Max Schmitt von Bayern München parierte.