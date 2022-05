Die deutschen U17-Juniorinnen treffen zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft in Bosnien-Herzegowina am Dienstag in Zenica auf Dänemark.

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen U17-Juniorinnen treffen zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft in Bosnien-Herzegowina am Dienstag (14.00 Uhr) in Zenica auf Dänemark. Es folgt am 6. Mai (20.00 Uhr) das Duell gegen die Niederlande in Sarajevo. Im letzten Gruppenspiel am 9. Mai (14.00 Uhr), ebenfalls in Sarajevo, trifft Deutschland auf Gastgeber Bosnien-Herzegowina. Alle deutschen Spiele werden live auf UEFA.tv gestreamt.

"Wir haben uns intensiv vorbereitet und freuen uns, dass es nun endlich losgeht. Der volle Fokus ist auf unseren Auftaktgegner Dänemark gerichtet, der über eine gute Spielanlage verfügt sowie gut ausgebildete Fußballerinnen in seinen Reihen hat", sagte DFB-Trainerin Friederike Kromp auf dfb.de.

Die Ersten und Zweiten der zwei Vierergruppen qualifizieren sich für die EM-Halbfinals am 12. Mai. Das Finale findet am 15. Mai im Stadion Grbavica in Sarajevo statt.

Die ersten drei Teams der EM-Endrunde qualifizieren sich für die U17-Frauen-WM 2022 vom 11. bis 30. Oktober in Indien.