Die deutsche U17-Nationalmannschaft kann bei der Weltmeisterschaft in Indonesien einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Das Team von Trainer Christian Wück trifft am Mittwoch (13.00 Uhr/Sky) im zweiten Gruppenspiel in Bandung auf Neuseeland. Am Sonntag gewann der Nachwuchs des Deutschen Fußball Bundes (DFB) das Auftaktmatch in der Gruppe F gegen Mexiko souverän mit 3:1 (2:0).

Der U17-Ozeanienmeister Neuseeland verlor das erste Spiel gegen Venezuela mit 0:3 (0:1) und ist der vermeintlich schwächste Gruppengegner. Neuseeland stehe "kompakt" und spiele "sehr körperlich", sagte Co-Trainer Jens Nowotny am Montag bei Sky: "Wir müssen hundertprozentig konzentriert sein."

Der frühere Nationalspieler zeigte sich aber zuversichtlich, dass sein Team den "Abwehrriegel knacken" kann. Dafür zuständig sein wird wahrscheinlich - wie im ersten Spiel - das Offensiv-Quartett bestehend aus Kapitän Noah Darvich, Paris Brunner, Charles Herrmann und Max Moerstedt sein.

Die Defensive um den Abwehrchef Finn Jeltsch muss auf Luke Supyk aufpassen, der bei der U17-Ozeanienmeisterschaft im Januar sechs Tore geschossen und bereits einen Profivertrag bei Wellington Phoenix unterschrieben hat.

Noch unklar ist, ob Assan Ouedraogo zum Einsatz kommt. Der Schalker, der zuletzt Oberschenkelprobleme hatte, wurde gegen Mexiko in der 86. Minute eingewechselt. Die Entscheidung treffe der Mittelfeldspieler laut Nowotny selbst, darüber hinaus stünden die medizinischen Abteilungen des DFB und von Schalke 04 "im Austausch". Es gibt noch keine Entscheidung, ob Ouedraogo länger als die FIFA-Abstellungsperiode, die vor der K.o.-Phase endet, in Indonesien weilt.