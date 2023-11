Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat bei der WM in Indonesien die USA geschlagen und das Viertelfinale erreicht. Ohne den verletzten Assan Ouedraogo zitterte sich der deutsche Nachwuchs beim 3:2-Erfolg im Achtelfinale über die US-Amerikaner in Bandung mit viel Mühe in die nächste Runde. Dort wartet am Freitag (9.30 Uhr/Sky) Spanien.

"Man hat bei Turnieren mal ein Spiel, bei dem man den Platz als glücklicher Sieger verlässt. Dieses war heute", sagte Trainer Christian Wück und ergänzte: "Wir waren eigentlich nur am Verteidigen. Die drei Tore sind aus unserer individuellen Qualität entstanden, und das ist das, worauf wir uns verlassen können."

Matchwinner war Bilal Yalcinkaya (87.), der kurz vor dem Ende entscheidend traf. Die deutsche Mannschaft von hatte druckvoll begonnen: Erst scheitert Paris Brunner zweimal an Keeper Adam Beaudry, ehe Charles Herrmann (14.) einen Freistoß aus knapp 20 Metern traumhaft in den rechten Winkel schlenzte.

Die Führung hielt aber nicht lange, die USA wurde stärker und kam durch Taha Habroune (24.) zum verdienten Ausgleich. Doch diesmal konterte Deutschland schnell. Eine flache Hereingabe von Herrmann drückte Mittelstürmer Max Moerstedt (34.) zum 2:1 über die Linie.

Im zweiten Durchgang bestimmte die USA das Geschehen und glich durch den eingewechselten David Vazquez (80.), der ebenfalls per Freistoß traf, erneut aus. Deutschland bewies aber wieder eine starke Moral und ging durch Yalcinkaya zum dritten Mal in Führung.