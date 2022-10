Die deutschen U17-Juniorinnen treffen im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Indien auf Titelverteidiger Spanien.

Köln (SID) - Die deutschen U17-Juniorinnen treffen im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Indien auf Titelverteidiger Spanien. Die Spanierinnen drehten ihr Halbfinale gegen Japan am Samstag spät und zogen mit einem 2:1 (0:0) in die Vorschlussrunde ein.

Die Mannschaft von Trainerin Frederike Kromp bestreitet das Halbfinale am Mittwoch in Margao. Dabei müssen die Europameisterinnen auf Kromp, Torhüterin Eve Boettcher und Alara Sehitler verzichten, die positiv auf Corona getestet wurden. Im zweiten Halbfinale trifft Nigeria auf Kolumbien.