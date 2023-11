FIFA-Experte Pascal Zuberbühler traut der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der WM in Indonesien das Achtelfinale zu.

FIFA-Experte Pascal Zuberbühler traut der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der WM in Indonesien das Achtelfinale zu, warnt aber vor dem ersten Gegner Mexiko. Ein Achtelfinaleinzug des Europameisters sollte möglich sein, sagte der Senior Football Expert der FIFA im exklusiven SID-Interview über das Team von Christian Wück. "Wenn du Titel holst, dann ist die Erwartungshaltung höher."

Die U17-Weltmeisterschaft findet vom 10. November bis zum 2. Dezember statt. Deutschland startet am Sonntag um 13.00 Uhr gegen Mexiko in Bandung in das Turnier. "Auf den ersten Blick ist die Gruppe einfach, aber Mexiko wurde 2019 Zweiter. Die hatten eine schlagkräftige Truppe", erklärte der 44-jährige Schweizer. Die weiteren Gruppengegner sind Venezuela und Neuseeland.

Die Rahmenbedingungen und Plätze in den vier Stadien in Indonesien seien laut Zuberbühler hervorragend. Und wo liegt der Unterschied zwischen den Senioren und dem U17-Fußball? "Bei der U17 bricht mal ein Spieler aus dem System aus, man sieht mal einen Außenristpass, obwohl die Jungs den gar nicht mehr wirklich trainieren dürfen... Man sieht den Zauber vom Fußball und etwas Unverhofftes", sagte der ehemalige Schweizer Nationaltorhüter.

Insgesamt 24 Teams nehmen an der Weltmeisterschaft in vier Gruppen teil. Die beiden Gruppenersten kommen direkt ins Achtelfinale, zudem die besten vier Gruppendritten.