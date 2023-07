Stürmerin Franziska Kett von Meister Bayern München hat die deutschen U19-Juniorinnen ins Endspiel der Fußball-EM in Belgien geschossen. Die 18-Jährige erzielte beim 3:2 (0:2, 2:2) nach Verlängerung gegen Frankreich den Siegtreffer in der 115. Minute. Am Sonntag (17.30 Uhr/Sport1 und DAZN) geht es gegen Spanien um den Titel.

Jella Veit (57.) von Eintracht Frankfurt hatte nach der französischen Pausenführung das Anschlusstor geschossen, ihre Teamkollegin Paulina Platner (90.+3) erzwang wenige Minuten vor Schluss die Verlängerung.

Deutschland ist mit sechs Titeln bei den U19-Juniorinnen Rekordhalter, der letzte Triumph liegt allerdings schon lange zurück: 2011 gewann eine Auswahl um die heutige WM-Spielerin Kathrin Hendrich den Pokal. Im vergangenen Jahr hatte sich Spanien durchgesetzt.