Nach Uruguay hat auch der Fußball-Nachwuchs Italiens bei der U20-Weltmeisterschaft in Argentinien das Endspiel am Sonntag erreicht. Die Italiener besiegten in der Vorschlussrunde in La Plata die Mannschaft Südkoreas mit 2:1 (1:1). Zuvor hatte sich das Team von Uruguay im ersten Halbfinale gegen Israel mit 1:0 (0:0) durchgesetzt.

Die WM hätte eigentlich in Indonesien stattfinden sollen, wurde den Gastgebern aber vom Weltverband FIFA wegen politisch motivierter Forderungen nach dem Ausschluss der israelischen Mannschaft wieder entzogen. Die Talente des Deutschen Fußball-Bundes hatten sich nicht qualifiziert.