Köln (SID) - U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo bremst weiter die Erwartungen an Top-Talent Youssoufa Moukoko. "Er ist noch ein junger Spieler, der viel lernen muss. Er wird jetzt im November erst 18 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen", sagte Di Salvo vor dem Länderspiel am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) gegen Frankreich bei Sky. Moukoko brauche Zeit, "weiterhin zu reifen".

Der Stürmer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hatte zuletzt im Derby gegen Schalke 04 nach seiner Einwechslung das Siegtor per Kopf erzielt. "Es gibt Phasen, in denen er nicht spielt. Das ist ganz normal in Dortmund", sagte Di Salvo: "Er muss versuchen, dort immer mehr Spielzeit zu bekommen. Das Vertrauen hat er von Edin Terzic, das Vertrauen hat er auch bei uns." Für die deutsche U21 hat Moukoko in vier Spielen bereits sechs Tore erzielt.