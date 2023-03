Frankfurt am Main (SID) - U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat die Länderspiele gegen Japan am Freitag (18.15 Uhr, ProSieben MAXX) in Frankfurt/Main und vier Tage später in Sibiu gegen Gastgeber Rumänien zum EM-Casting ausgerufen. "Alle Spieler haben die Chance, sich zu zeigen. Alle haben die Möglichkeit, bei der Europameisterschaft dabei zu sein", sagte Di Salvo am Donnerstag vor dem Abschlusstraining auf dem DFB-Campus.

Den Ausfall einiger Leistungsträger will er nicht überbewerten. "Länderspiele sind immer wichtig und wertvoll, auch wenn wir einige Spieler nicht zur Verfügung haben. Es geht immer darum, sich als Mannschaft zu verbessern", sagte er.

Die U21 bereitet sich als Titelverteidiger auf die EM im Sommer in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) vor. Für das Spiel gegen Japan, in dem Yannik Keitel vom SC Freiburg anstelle des verletzten Jonathan Burkardt die Kapitänsbinde tragen wird, sind bislang rund 5700 Karten verkauft.