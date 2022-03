Mit enormen Personalsorgen, aber breiter Brust geht die deutsche U21-Nationalmannschaft am Freitag in das EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland.

Aachen (SID) - Mit enormen Personalsorgen, aber breiter Brust geht die deutsche U21-Nationalmannschaft am Freitag in das EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland. Gleich vier Corona-Ausfälle muss DFB-Trainer Antonio Di Salvo verkraften, hinzu kommen zahlreiche angeschlagene Spieler. Für den Europameister zählt auf dem Aachener Tivoli (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) dennoch nur ein Sieg, ehe vier Tage später das Topspiel in Israel folgt.

"Wir wissen, dass wir Siege holen müssen. Damit fangen wir dann gegen Lettland auch an", sagt Di Salvo. Mit 15 Punkten liegt Titelverteidiger Deutschland derzeit nur knapp vor dem punktgleichen Kontrahenten Israel und Polen (13).

Weil sich nur der Gruppensieger sicher für die Endrunde 2023 qualifiziert, ist ein Patzer gegen Lettland verboten. Im Hinspiel gab es nach frühem Rückstand noch einen 3:1-Sieg. Weil insgesamt sogar gleich sechs nominierte Spieler ausfallen, muss Di Salvo aber umstellen.

"Ich bin überzeugt, dass wir weiterhin eine richtig gute Mannschaft auf den Platz bekommen. Wir konzentrieren uns voll auf die Spieler, die da sind", sagt er. Fit sind unter anderem Kapitän Jonathan Burkardt (Mainz 05), Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt und der erstmal berufene Felix Nmecha (VfL Wolfsburg).