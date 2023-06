Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat ihre EM-Generalprobe hinter verschlossenen Türen bestanden. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo besiegte am Freitag die Schweiz nach viermal 30 Minuten mit 3:1. In der Partie, die in Imst in Österreich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, erzielten Kevin Schade vom FC Brentford, Jessic Ngankam vom Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und Nelson Weiper vom FSV Mainz 05 die Tore für das deutsche Team.

"Das war ein sehr guter Test, genauso haben wir uns das vorgestellt. Die Schweiz war ein Top-Gegner, der uns richtig gefordert hat", sagte Di Salvo: "Mit der Leistung der Jungs bin ich sehr zufrieden. Die Abläufe, die wir trainiert haben, waren gut zu erkennen – insbesondere in der Offensive. Jetzt gilt es, an der Effizienz zu arbeiten. Wir haben einige Torchancen liegen lassen. Zudem müssen wir uns in der Restverteidigung noch verbessern."

Die Schweiz, die ebenfalls ihren letzten Test vor der Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) bestritt, hatte Dan Ndoye früh in Führung gebracht.

Am Sonntag bricht die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach Georgien auf, wo sie am 22. Juni (18.00 Uhr/Sat.1) in Kutaissi gegen Israel in die EURO startet. Die weiteren Vorrundenpartien gegen Tschechien (25. Juni) und Mitfavorit England (28. Juni) finden in Batumi am Schwarzen Meer statt, dort wird die Mannschaft auch ihr Hauptquartier aufschlagen.