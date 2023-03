Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Fußball-U21-Nationalmannschaft muss im Länderspiel am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) in Sibiu gegen Rumänien auf den Wolfsburger Kilian Fischer verzichten. Dieser reiste wegen muskulärer Beschwerden am Samstag aus dem Teamhotel der U21 ab.