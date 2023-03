Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss beim Start in das EM-Jahr auf Torhüter Christian Früchtl verzichten. Der Schlussmann von Austria Wien reiste angeschlagen ab und steht am Freitag in Frankfurt gegen Japan (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) nicht zur Verfügung. DFB-Trainer Antonio Di Salvo nominierte den 19 Jahre alten Jonas Urbig (SSV Jahn Regensburg) nach, der noch am Mittwoch beim 0:2 gegen England in Manchester das Tor der deutschen U20 gehütet hatte.

Gegen Japan wird somit Noah Atubolu ( SC Freiburg) oder Nico Mantl ( Aalborg BK) im Tor stehen. Am Dienstag trifft die U21 zudem in der Vorbereitung auf die EM im Sommer in Sibiu auf EM-Co-Gastgeber Rumänien.