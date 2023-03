Ohne mehrere Führungsspieler und mit der EM vor Augen startet die deutsche U21-Nationalmannschaft am Freitag in das neue Jahr.

Frankfurt am Main (SID) - Ohne mehrere Führungsspieler und mit der EM vor Augen startet die deutsche U21-Nationalmannschaft am Freitag in das neue Jahr. DFB-Trainer Antonio Di Salvo muss in Frankfurt gegen Japan (18.15 Uhr, ProSieben MAXX) gleich auf fünf Profis verzichten, die den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft haben. Im Gegenzug gehören Henning Matriciani ( Schalke 04) und Kenneth Schmidt (SC Freiburg) erstmals zum U21-Aufgebot.

"Es sind einige Spieler bei Hansi dabei. Für die Neuen gibt es die Möglichkeit, sich bei mir zu zeigen und zu präsentieren. Das ist eine Chance für sie, noch auf den EM-Zug aufzuspringen", sagte Di Salvo. Die Partien gegen Japan und vier Tage später in Rumänien sind die einzigen Länderspiele vor der EM im Sommer in Georgien und Rumänien.

Es gehe nun "mit großen Schritten Richtung EM", sagte Di Salvo: "Die beiden Testspiele wollen wir nutzen, um unser Spiel und unsere Abläufe für das Turnier zu optimieren." Fehlen werden Mergim Berisha, Kevin Schade, Felix Nmecha, Josha Vagnoman und Malik Thiaw, die alle bei Bundestrainer Hansi Flick vorspielen dürfen. Bei der EM im Sommer soll das Quintett indes wieder der U21 zur Verfügung stehen.

Gegner Japan ist unter anderem mit Takashi Uchino von Zweitligist Fortuna Düsseldorf nach Frankfurt gereist. Beim kommenden EM-Gastgeber Rumänien steht der in Deutschland geborene Marco Ehmann, der in der Jugend unter anderem für Borussia Dortmund spielte, im Aufgebot.