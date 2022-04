Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat FIFA-Schiedsrichterin Riem Hussein für die Frauen-Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England berufen.

Köln (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat FIFA-Schiedsrichterin Riem Hussein für die Frauen-Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England berufen. "Ich bin stolz und glücklich, für dieses großartige Sportereignis nominiert worden zu sein. Ich habe sehr auf dieses Ziel hingearbeitet", sagte die 41-Jährige aus Bad Harzburg. Für Hussein ist es das dritte Großturnier nach der EURO 2017 sowie der Weltmeisterschaft 2019.

Neben Hussein ist auch Schiedsrichter-Assistentin Katrin Rafalski aus Baunatal bei der EM dabei. Zudem gehören in Christian Dingert aus Lebecksmühle und Harm Osmers aus Hannover zwei DFB-Schiedsrichter dem Team der Video-Assistenten an.

Für die Schiedsrichterinnen bei der Frauen-EM gibt es eine Neuerung: Erstmals sind in jedem Spiel zwei Videoassistenten im Einsatz. Bei der EURO 2017 in den Niederlanden gab es noch keinen VAR. Bei der WM 2019 in Frankreich waren die Video-Assistenten nur im Eröffnungsspiel und ab der K.o.-Phase eingesetzt worden.