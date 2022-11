Costa Rica hat den Glauben an das Weiterkommen bei der Fußball-WM in Katar trotz des Auftaktdebakels gegen Spanien nicht verloren.

Doha (SID) - Der deutsche Gruppengegner Costa Rica hat den Glauben an das Weiterkommen bei der Fußball-WM in Katar trotz des Auftaktdebakels gegen Spanien nicht verloren. "Wir wollen gewinnen, dann können wir weiterkommen", sagte Trainer Luis Fernando Suarez vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Japan am Sonntag (11.00 Uhr/ZDF und MagentaTV).

Außenseiter Costa Rica hatte beim 0:7 gegen Mitfavorit Spanien die bislang höchste Niederlage im Turnier kassiert. "Jeder Spieler ist sich darüber im Klaren, welche Fehler wir gemacht haben", sagte Suarez.

Angreifer Joel Campbell sprach von einem "Unfall" gegen Spanien. "Es war ein schwarzer Tag, aber wir sollten das abhaken", sagte der 30-Jährige, der einen Vergleich zum WM-Halbfinale 2014 zwischen Deutschland und Brasilien (7:1) zog: "Diese Dinge passieren im Fußball. Spanien hat uns eine Lektion erteilt, aus der wir lernen müssen. Wir sind noch nicht tot. Alles ist möglich."