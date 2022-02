Die Fanvereinigung "Unsere Kurve" ist gegen Play-offs in der Fußball-Bundesliga. "Es ist bezeichnend, dass über ein neues Spielformat gesprochen wird, anstatt die tatsächlichen Probleme anzugehen, die zu einem fehlenden Wettbewerb an der Spitze führen", ließ "Unsere Kurve" den SID wissen: "Wir brauchen keine neuen Formate und Wettbewerbe, die durch noch mehr Vermarktung mehr Geld in den Fußball spülen."

Frankfurt am Main (SID) - Die Fanvereinigung "Unsere Kurve" ist gegen Play-offs in der Fußball-Bundesliga. "Es ist bezeichnend, dass über ein neues Spielformat gesprochen wird, anstatt die tatsächlichen Probleme anzugehen, die zu einem fehlenden Wettbewerb an der Spitze führen", ließ "Unsere Kurve" den SID wissen: "Wir brauchen keine neuen Formate und Wettbewerbe, die durch noch mehr Vermarktung mehr Geld in den Fußball spülen."

Zuletzt hatte Donata Hopfen, die neue Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL), K.o.-Spiele ins Gespräch gebracht. Vorstandsboss Oliver Kahn von Serienmeister Bayern München zeigte sich dem Vorstoß gegenüber aufgeschlossen.

"Unsere Kurve" sieht das anders. "Wir brauchen endlich Regularien, die die Integrität des Wettbewerbs sicherstellen", hieß es in einer Stellungnahme: "Hierzu gehört eine gleichmäßigere Verteilung der TV-Gelder ebenso wie die Einführung eines nationalen Financial Fairplays, die dringend notwendige Deckelung von Gehältern im Fußball sowie die Verhinderung von Mehrfachinvestitionen."