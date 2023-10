US-Nationalcoach Gregg Berhalter sieht die neue deutsche Fußball-Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Weg zur WM 2026 als "ernsthaften Titelanwärter". Die DFB-Auswahl sei "ein großartiges Team, das Mannschaften auseinander reißt mit der Qualität, die es auf dem Platz hat. Ich erwarte, dass sie noch wachsen und sich verbessern werden", sagte Berhalter nach dem 1:3 (1:1) gegen Nagelsmanns Elf in Hartford/Connecticut.

Der frühere Profi von 1860 München und Energie Cottbus lobte die Handschrift seines Kollegen. "Die Flexibilität, die sie taktisch hatten, die Positionswechsel mit Wirtz und Musiala, machten es zu einer großen Herausforderung für uns", sagte er. "Auch die Dreierreihe mit Tah, Hummels, Rüdiger und Gündogan davor. Er (Nagelsmann) versucht immer, gedanklich einen Schritt vor dem Gegner zu sein, das ist beeindruckend."

Seine eigene Mannschaft sieht der 50-Jährige auf dem Weg zum Heim-Turnier in knapp drei Jahren in einem Prozess. "Wir wissen, dass wir besser werden müssen, wenn wir Spiele gewinnen wollen. Das war eine gute Lernerfahrung", sagte Berhalter: "Was uns Selbstvertrauen geben sollte ist, dass wir auch solchen Teams weh tun können. Das ist eine wichtige Erkenntnis auf unserem Weg zur WM."

Was sein Team mit dem Torschützen Christian Pulisic "wirklich lernen" müsse, sei "das Tempo des Spiels besser zu kontrollieren. Es kostet so viel Energie, so offen zu spielen. Wir müssen kompakter sein."