Der Fußball-Klub Sacramento Republic hat ein erst 13 Jahre altes Nachwuchstalent unter Vertrag genommen und damit für einen Rekord gesorgt: Der hoch veranlagte Da'vian Kimbrough ist seit Dienstag der jüngste Profi in der Geschichte aller amerikanischen Mannschaftssportarten. Der Angreifer rückt damit in den Kader des "first teams" auf. Sacramento, das sich vergeblich um eine Aufnahme in die Major League Soccer (MLS) beworben hat, spielt in der zweitklassigen USL.

Kimbrough, bei der Vertragsunterschrift 13 Jahre, fünf Monate und 13 Tage alt, sei "ein bemerkenswertes Talent", das sich "seinem Traum, ein Spitzenspieler zu werden, verschrieben hat", sagte Sacramentos Manager Todd Dunivant. Kimbrough erzielte in den beiden vergangenen Jahren für die U13 und die U14 des Klubs in 81 Spielen 61 Tore und sorgte damit auch landesweit für Aufsehen. "Sein Weg ist noch lange nicht zu Ende", sagte Dunivant.

Als jüngster Profi einer nordamerikanischer Mannschaft galt bisher Francis Jacobs, der 2019 im Alter von 14 Jahren, vier Monaten und 28 Tagen einen Vertrag beim ebenfalls in der USL spielenden Orange County FC unterschrieb. Zum Vergleich: Die Eishockey-Ikone Wayne Gretzky wurde wesentlich später Profi: Als "The Great One" 1978 bei den Indianapolis Racers aus der NHL-Konkurrenzliga WHA unterschrieb, war er 17 Jahre, vier Monate und 16 Tage alt.