Edwin van der Sar ist nach einer in der vergangenen Woche erlittenen Hirnblutung in eine Klinik in der niederländischen Heimat verlegt worden.

Oranjes Torhüterlegende Edwin van der Sar ist nach einer in der vergangenen Woche erlittenen Hirnblutung von einem Krankenhaus in Kroatien in eine Klinik in der niederländischen Heimat verlegt worden. Dies teilte van der Sars langjähriger Klub Ajax Amsterdam am Samstagmorgen mit.

Der 52-Jährige sei weiterhin auf einer Intensivstation, befinde sich in einem stabilen, nicht lebensbedrohlichen Zustand und sei kommunikativ. Van der Sar wird vorerst auf der Intensivstation bleiben und weiter untersucht.

"Die Familie hofft inständig, dass er sich danach auf seine Genesung konzentrieren kann", hieß es in dem im Namen von van der Sars Ehefrau Annemarie veröffentlichten Schreiben.

Van der Sar hatte die Hirnblutung während eines Urlaubs in Kroatien erlitten und wurde im Krankenhaus in Split behandelt. Der kroatischen Klinik sprach Annemarie van der Sar im Namen der Familie "großen Dank" aus.

Der Ex-Profi, der mit Ajax und Manchester United die Champions League gewann, war kürzlich von seinem Posten als Geschäftsführer des niederländischen Rekordmeisters zurückgetreten. Er begründete diesen Schritt mit Erschöpfungs- und Ermüdungssymptomen.