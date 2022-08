Frankfurt am Main (SID) - Trotz der Niederlage im UEFA-Supercup traut der frühere Eintracht-Frankfurt-Trainer Armin Veh seiner Ex-Mannschaft in der aktuellen Saison viel zu - in der Liga, aber auch international. "Diese 0:2-Niederlage gegen Real Madrid ist kein Beinbruch und wird die Eintracht nicht runterziehen", schrieb Veh in einem Gastbeitrag im kicker.

"Der Gewinn der Europa League bietet Frankfurt die große Chance, sich unter den ersten sechs der Bundesliga zu etablieren. Das mit der Teilnahme an der Champions League verbundene Risiko erachte ich als gering", so der erfahrene Coach, der die Eintracht 2012 zurück in die Bundesliga geführt hatte. Sportlich und finanziell habe Frankfurt "einen großen Schritt gemacht und auch an Attraktivität gewonnen. Die Eintracht kann jetzt andere Spieler bekommen als zuvor."

Trotz des Abschieds von Filip Kostic hält er das Team von Trainer Oliver Glasner für "sehr ausgewogen. Die Eintracht verfügt über gute Fußballer". Die sportliche Perspektive für die bevorstehende Champions-League-Saison sei "gar nicht schlecht: Bei der Auslosung am 25. August ist die Eintracht gesetzt und hat dadurch die Chance, die Gruppenphase zu überstehen."