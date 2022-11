Doha (SID) - Der verletzte senegalesische Fußball-Superstar Sadio Mane hat seinen Teamkollegen vor dem WM-Start gegen die Niederlande die besten Wünsche mit auf den Weg gegeben. "Ich bin mir sicher, dass unsere Löwen über sich hinauswachsen und jedes Spiel wie ein Finale angehen werden", schrieb Mane bei Instagram. Am Montag (17.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) startet der Afrikameister gegen Oranje in die Endrunde in Katar.

Mane hatte im vorletzten Bundesligaspiel mit Bayern München vor der WM-Pause eine Verletzung am Wadenbeinköpfchen erlitten. Bis zuletzt hatte er dennoch die Hoffnung, an der WM teilzunehmen - diese zerschlug sich jedoch, und der 30-Jährige musste operiert werden. Die OP sei "gut verlaufen", schrieb Mane weiter.

In Gruppe A sind zudem noch Gastgeber Katar und Ecuador, die am Sonntag das Eröffnungsspiel bestritten (0:2). "Ich bin überzeugt, dass unsere senegalesischen Fans vor dem Fernseher sitzen und uns anfeuern werden", schrieb Mane: "Meine Teamkollegen werden gemeinsam kämpfen, um unser Land zu ehren. Auf gehts, Löwen!"