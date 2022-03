Paris (SID) - Die französische Fußball-Liga LFP lässt die Verträge über Übertragungsrechte von Spielen der Ligue 1 mit russischen Sendern nach dem Einmarsch in die Ukraine ruhen. Das teilte die LFP am Freitagabend mit. Die Regelung tritt schon an diesem Spieltag in Kraft.

Auch in England wird die Aussetzung der Übertragungsverträge mit russischen Sendern in Erwägung gezogen. "Es ist klar, dass sie geprüft werden", sagte Richard Masters, der Vorstandsvorsitzende der Premier League. Man prüfe die Verträge sehr genau.