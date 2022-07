Rio de Janeiro (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Profi Arturo Vidal ist offiziell beim brasilianischen Fußball-Topklub Flamengo aus Rio de Janeiro vorgestellt worden und träumt gleich vom Gewinn der Copa Libertadores. "Das ist mein erster Wunsch. Dafür bin ich hier bei Flamengo", sagte der 35-Jährige. Vidal hatte bis zum 30. Juni beim italienischen Vizemeister Inter Mailand unter Vertrag gestanden und schon länger mit einem Wechsel zu Flamengo kokettiert.

Vidal sprach am Montag von dem "glücklichsten Moment meiner Karriere" und hofft, dass er sich "so schnell wie möglich anpassen" kann. Der frühere Spieler von Bayer Leverkusen und Bayern München verwies dabei auf seine Spielweise, "immer am Limit zu spielen, aber den Gegner zu respektieren".

Vidal verlässt damit Europa nach 15 Jahren und kehrt nach Südamerika zurück. Für die chilenische Nationalmannschaft bestritt Vidal bislang 133 Länderspiele und erzielte 32 Tore.